Nel Municipio 2 di Bari è stato attivato un nuovo sistema di etichette con codice QR destinato ai cittadini con disabilità visiva o fragilità temporanee. Sono stati installati venti QR code in punti strategici dell’area, con l’obiettivo di facilitare l’orientamento e l’autonomia delle persone con bisogni specifici. La misura mira a migliorare l’accessibilità degli spazi pubblici per tutti.

Un sistema di etichette con codice QR è stato attivato nel Municipio 2 di Bari per garantire l’orientamento autonomo ai cittadini con disabilità visiva o fragilità temporanee. Il progetto pilota, denominato Blindtag System, è il risultato di una collaborazione tra l’amministrazione comunale e due partner specifici: la società AccompagnaMI e la cooperativa Zero Barriere. Venti tag sono stati installati strategicamente nella sede del municipio in corso Benedetto Croce, coprendo punti critici come ingressi principali, ascensori, servizi igienici accessibili e uscite di emergenza. La tecnologia permette agli utenti di scaricare un’app gratuita chiamata BlindTagScanner, che fornisce indicazioni direzionali, distanze e contenuti vocali per navigare lo spazio senza ostacoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari: 20 QR code guidano i non vedenti nel Municipio 2

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Tutto quello che riguarda Bari 20 QR code guidano i non vedenti...

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