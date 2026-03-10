QR code dinamici | come funzionano e perché sono più utili

I QR code dinamici stanno diventando sempre più diffusi in vari contesti, dai ristoranti agli eventi, passando per le confezioni di prodotti e i documenti digitali. Questi codici, che possono essere aggiornati e modificati nel tempo, vengono utilizzati per accedere facilmente a informazioni e servizi. La loro presenza si nota in molte situazioni quotidiane, rendendo più semplice la condivisione di dati e contenuti.

I QR code sono tornati protagonisti negli ultimi anni, presenti in ristoranti, eventi, confezioni di prodotti e documenti digitali. Basta inquadrare il codice con la fotocamera dello smartphone per accedere immediatamente a un sito web o a un contenuto online. Ma non tutti i QR code funzionano allo stesso modo. Scopriamo le differenze tra QR code statici e dinamici e quando conviene utilizzare quelli più flessibili. I QR code tradizionali, chiamati anche statici, contengono direttamente le informazioni al loro interno, di solito un link a una pagina web. Quando un utente li scansiona, il dispositivo legge i dati e apre subito l'indirizzo collegato.