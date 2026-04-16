Egitto l’estate vola verso El Alamein | nuovi voli da Milano e Catania

Air Cairo ha annunciato l’attivazione di nuovi voli stagionali che collegano Milano Malpensa e Catania a El Alamein, in Egitto. I servizi partiranno a giugno e continueranno durante l’estate, ampliando così le opzioni di collegamento tra l’Italia e la costa nord dell’Egitto. La compagnia aerea rafforza così la propria presenza sul mercato italiano con rotte dirette verso questa destinazione turistica.

Air Cairo potenzia la propria presenza sul mercato italiano con l’apertura di nuovi voli stagionali verso El Alamein, collegando la costa settentrionale dell’Egitto con gli scali di Milano Malpensa e Catania a partire da giugno. La programmazione prevede frequenze settimanali che permetteranno di raggiungere le spiagge di sabbia bianca e il mare cristallino della località nord-egiziana fino alla fine di settembre. La nuova rete di collegamenti tra Italia ed Egitto. Il piano operativo stabilito dal vettore si articolerà attraverso due direttrici principali per servire i viaggiatori interessati alla zona di El Alamein e alle vicine spiagge di Marsa Matrouh.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Egitto, l’estate vola verso El Alamein: nuovi voli da Milano e Catania Notizie correlate Medio Oriente, Wizz Air cancella i voli per Israele e il Golfo. Da Fiumicino più voli verso l’EgittoFiumicino, 3 marzo 2026 – Wizz Air sta adeguando le proprie operazioni in risposta alle recenti restrizioni dello spazio aereo regionale a seguito... Aeroporto di Bari: in estate nuovi voli verso Bucarest, Bristol e TrapaniI collegamenti saranno assicurati dalla compagni Ryanair che rinnova la sua presenza nello scalo del capoluogo pugliese con un totale di 59 rotte Tre... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Air Cairo apre voli non stop da El Alamein a Catania e Milano Malpensa; Viaggi, l’altra faccia della crisi: crollano i prezzi dei voli per Maldive e Oriente. Ecco le mete low cost dell'estate.