Infortunio Yildiz il turco ha ancora fastidio al ginocchio Il piano dei medici bianconeri per farlo giocare titolare contro il Milan

Il calciatore turco ha ancora dolore al ginocchio dopo l'infortunio e questa condizione potrebbe influenzare la sua presenza in campo. Nonostante ciò, i medici della squadra stanno valutando un piano per permettergli di scendere in campo come titolare nella partita contro il Milan. La decisione finale sarà presa in base agli aggiornamenti clinici e alle valutazioni dello staff medico.

di Angelo Ciarletta Infortunio Yildiz, il numero 10 ha ancora fastidio al ginocchio, ma spunta il piano dei medici bianconeri per farlo giocare titolare domenica. La Juve lavora senza sosta per recuperare il suo gioiello più prezioso in vista dello scontro diretto contro il Milan. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Kenan Yildiz è alle prese con un’infiammazione al ginocchio sinistro che ne condiziona l’impiego da qualche tempo.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! La gestione del giovane talento turco sarà fondamentale durante tutta la settimana per permettergli di scendere in campo dal primo minuto a San Siro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Yildiz, il turco ha ancora fastidio al ginocchio. Il piano dei medici bianconeri per farlo giocare titolare contro il Milan Notizie correlate Yildiz Juve, come sta il turco? L’infiammazione al ginocchio andrà monitorata e gestita: il piano verso il Bolognadi Luca FiorettiYildiz Juve: il fantasista turco preoccupa per l’infiammazione al ginocchio sinistro da gestire tra campo e varie terapie. Leggi anche: Yildiz titolare contro la Lazio? Il turco sta recuperando dall’infortunio di Parma. Le ultime sulle sue condizioni Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Juventus in ansia per Kenan Yildiz: l'infiammazione al ginocchio non dà tregua, sabato giornata decisiva; Perché Yildiz e Thuram non giocano Juventus-Bologna: infortunio, squalifica o scelta tecnica? Vanno in panchina?; Infortunio Yildiz, ultimi aggiornamenti; Juve-Bologna, in dubbio presenza da titolare di Yildiz. Juventus, infortunio Yildiz: cos’è la tendinopatia rotulea e allarme MondialiIn casa bianconera, continua a preoccupare il recente infortunio di Yildiz. Il numero 10 bianconero, come noto, soffre di una ... fantamaster.it Infortunio Yildiz, è ancora allarme? Le ultimissime in vista di Juventus-BolognaTiene banco il leggero infortunio di Yildiz in casa Juventus. L'attaccante turco, come sottolineato da Spalletti al termine della ... fantamaster.it Infortunio Yildiz Le ultime - facebook.com facebook Infortunio #Yildiz Il piano di #Spalletti x.com