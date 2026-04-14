Yildiz Juve come sta il turco? L’infiammazione al ginocchio andrà monitorata e gestita | il piano verso il Bologna
Il calciatore turco continua a essere sotto osservazione a causa di un’infiammazione al ginocchio sinistro, che richiede un monitoraggio costante e interventi terapeutici. La situazione viene seguita con attenzione dal suo staff medico, mentre si prepara al prossimo impegno di campionato contro il Bologna. Per ora, non sono stati comunicati tempi di recupero definitivi, e le cure proseguono per ridurre il problema e permettere un rientro in campo sicuro.
di Luca Fioretti Yildiz Juve: il fantasista turco preoccupa per l’infiammazione al ginocchio sinistro da gestire tra campo e varie terapie. Gli aggiornamenti. La Juventus riprenderà oggi ufficialmente le attività per preparare il delicatissimo impegno contro il Bologna. I ragazzi torneranno in campo con il morale estremamente alto e positivo, consapevoli che i tre punti conquistati a Bergamo rappresentano un passo davvero cruciale. Le sedute odierne serviranno a smaltire le fatiche accumulate nei 90 minuti precedenti, permettendo allo staff di valutare con grandissima attenzione la condizione di ogni elemento. Mantenere la massima concentrazione è assolutamente vitale a tutti i costi per prolungare questo momento magico.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Yildiz Juve: ansia in casa bianconera per le condizioni del 10, andrà gestito così verso il Bologna. Il piano per la settimanadi Luca FiorettiYildiz Juve, il giocatore preoccupa l’ambiente dopo il fastidio accusato a Bergamo e si prepara tra terapie e sedute per domenica Le...
Yildiz in difficoltà? Spalletti fa il punto sul turco e sulle sue condizioni. Come sta il numero 10 della JuveOpenda Juve, l’attaccante bianconero continua a non convincere: il suo futuro sembra essere già scritto.
La forza di questa squadra nasce anche dai suoi TIFOSI! Senza la CURVA SUD, non sarebbe la stessa #JUVE . INSIEME, FINO ALLA FINE! #juventus #curvasud #yildiz #finoallafineforzajuventus @juventus @kenanyildiz - facebook.com facebook
Dolore #Yildiz, ma niente J Medical: la gestione #Juve verso il bivio Champions x.com