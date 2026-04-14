Yildiz Juve come sta il turco? L’infiammazione al ginocchio andrà monitorata e gestita | il piano verso il Bologna

Il calciatore turco continua a essere sotto osservazione a causa di un’infiammazione al ginocchio sinistro, che richiede un monitoraggio costante e interventi terapeutici. La situazione viene seguita con attenzione dal suo staff medico, mentre si prepara al prossimo impegno di campionato contro il Bologna. Per ora, non sono stati comunicati tempi di recupero definitivi, e le cure proseguono per ridurre il problema e permettere un rientro in campo sicuro.