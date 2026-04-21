Dopo l'infortunio subito, le ultime notizie da Milanello indicano segnali positivi per il centrocampista francese, che potrebbe esserci contro la Juventus. L’ambiente nel centro sportivo è tornato tranquillo, con un’attenzione particolare alla preparazione per la partita in programma domenica 26 aprile 2026 a San Siro. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato la presenza del calciatore, ma le indicazioni interne sono di ottimismo.

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© Calcionews24.com - Infortunio Fofana, segnali positivi da Milanello: il francese ci sarà contro la Juve? Le ultimissime

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