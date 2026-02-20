David ci sarà contro il Como? L’attaccante della Juve recupera per la sfida di campionato Le ultimissime sulle sue condizioni

David si sta preparando per la partita contro il Como, dopo aver superato un infortunio muscolare. L’attaccante della Juventus ha ripreso gli allenamenti con il gruppo e potrebbe scendere in campo, anche se la sua presenza da titolare sarà decisa solo poco prima del match. La sua condizione continua a essere monitorata dai medici, che vogliono evitare rischi di ricaduta. La sfida si avvicina e le sue scelte definitive arriveranno nelle prossime ore.

David recupera contro il Como anche se sulla titolarità si deciderà solamente a ridosso della sfida. Ecco le parole di Spalletti sull’attaccante. Non solo Bremer, l’altro grande dubbio in casa Juventus riguarda David. E Spalletti alla vigilia della sfida contro il Como ha fatto il punto sulle condizioni dell’attaccante bianconero. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE La certezza è rappresentata dal recupero di David per la sfida di domani. Poi sull’impiego si deciderà a ridosso del match. DAVID – «David è convocato e non ha probabilmente addosso un allenamento, una sicurezza di poter giocare tutta la partita però viene con noi e valuteremo se farlo giocare subito o dopo, se ne avremo bisogno o no.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

