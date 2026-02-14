Lavoratore in nero nel bar denuncia per il titolare e chiusura

Un lavoratore in nero nel bar del centro di Caserta ha denunciato il titolare, portando alla chiusura dell’attività. I carabinieri e il personale dell’Ispettorato del Lavoro hanno effettuato controlli approfonditi, trovando irregolarità nel contratto e nella gestione del personale. Durante le verifiche, sono stati scoperti diversi lavoratori senza contratto e senza adeguate garanzie. La presenza di queste irregolarità ha portato alla sospensione immediata dell’attività commerciale.

Ad altri dipendenti è stata omessa la prevista sorveglianza sanitaria. Contestate ammende per complessivi 1.424 euro e sanzioni amministrative per un totale di 6.400 euro Nel corso delle verifiche ispettive, sarebbe stato inoltre accertato l’impiego di un lavoratore in assenza di regolare contratto di lavoro. Per le violazioni riscontrate sono state contestate ammende per complessivi 1.424 euro e sanzioni amministrative per un totale di 6.400 euro. Alla luce delle irregolarità riscontrate, è stata disposta la sospensione dell’attività commerciale, misura finalizzata a garantire il ripristino delle condizioni di legalità e sicurezza nei luoghi di lavoro.🔗 Leggi su Casertanews.it

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nas hanno chiuso un bar pasticceria sulla Domitiana a Mondragone dopo aver scoperto numerose irregolarità.

