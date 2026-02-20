Infortunio Lautaro Martinez l’esito ufficiale degli esami dell’attaccante Le sue condizioni e quanto starà fuori Il comunicato

Lautaro Martinez si è infortunato durante la partita contro il Bodo Glimt, e gli accertamenti medici hanno confermato la distorsione alla caviglia. L’attaccante ha subito una brutta torsione dopo uno sprint in campo, e i medici hanno deciso di sottoporlo a esami approfonditi. Le prime analisi indicano che dovrà restare fermo per almeno tre settimane. La squadra dovrà fare a meno del suo bomber in diverse prossime sfide, tra cui la partita di campionato di domenica.