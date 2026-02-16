Infortunio Raspadori | lesione confermata ecco i tempi di recupero e le partite perse

Giacomo Raspadori si è infortunato durante l’ultima partita, a causa di una lesione muscolare che ora è stata confermata dagli esami. L’attaccante dovrà stare fuori per diverse settimane, perdendo alcune gare fondamentali di campionato. La squadra bergamasca ha reso noto il percorso di recupero, che richiederà un intervento di fisioterapia e riposo, lasciando il giocatore lontano dal campo per un periodo non ancora definito.