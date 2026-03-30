La Roma ha ricevuto una diagnosi negativa per Wesley, che si è infortunato durante l’allenamento. Gli esami hanno rivelato una lesione al muscolo tendineo, con un tempo di recupero stimato di almeno un mese. La notizia può influire sulla rosa e sulla corsa al quarto posto in campionato, considerando l’assenza del giocatore per un periodo significativo.

Infortunio Wesley, brutte notizie per il brasiliano. La lesione al muscolo tendineo porterà il calciatore a restare ai box per almeno un mese. La sosta per le nazionali lascia l’amaro in bocca a Trigoria. Gli ultimi accertamenti medici hanno purtroppo confermato i timori della vigilia: l’ infortunio di Wesley è più serio del previsto e costringerà il tecnico a rivedere drasticamente i propri piani tattici per il prossimo mese di campionato. Dopo il rientro anticipato dalla spedizione con la sua nazionale, il giocatore è stato sottoposto a esami strumentali approfonditi presso il centro sportivo giallorosso. Gli esiti hanno ricalcato perfettamente quanto già evidenziato dai medici sudamericani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Wesley, non arrivano buone notizie per la Roma: gli esami hanno evidenziato una lesione. I tempi di recupero del brasiliano e cosa cambia per la lotta al quarto posto

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Una selezione di notizie su Infortunio Wesley

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