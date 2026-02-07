In casa Juventus si fa strada l’ansia per gli infortuni di Yildiz e Conceicao, che rischiano di saltare la partita contro la Lazio. Spalletti ha aggiornato sulla loro condizione in conferenza stampa, sottolineando che ancora non sono al massimo. Kelly invece si è fermato durante l’allenamento, ma le sue condizioni sembrano meno gravi. La squadra si prepara con cautela, sperando di averli disponibili per la prossima sfida.

Infortuni Juve, Spalletti in conferenza stampa ha fatto il punto su Yildiz, Conceicao e Kelly. I tre giocatori che preoccupano in casa bianconera. La Juventus si prepara alla sfida contro la Lazio con due dubbi. Se Yildiz è praticamente recuperato, mentre Conceicao e Kelly dovranno essere valutati nelle prossime ore. E in conferenza stampa Spalletti ha fatto il punto sulle condizioni dei due giocatori in vista della sfida contro la Lazio. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE YILDIZ E CONCEICAO COME STANNO – «Yildiz è a disposizione, oggi ha sviluppato tutto l’allenamento con la squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunati Juve, come stanno Yildiz e Conceicao in vista della Lazio. Si ferma Kelly, ecco le sue condizioni

Approfondimenti su Juventus Infortuni

Aggiornamenti sugli infortuni in casa Juventus: dopo l’allenamento odierno, si delineano le condizioni di Conceicao e Kelly in vista della partita contro il Sassuolo.

Le condizioni di Kelly e Conceicao in vista della partita contro la Cremonese sono state aggiornate dopo l’allenamento odierno.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Juventus Infortuni

Argomenti discussi: Juventus, gli indisponibili e squalificati per il prossimo match di Serie A Enilive: out solo Milik e Vlahovic; Infortunio per Conceiçao dopo Atalanta-Juventus? Come stanno le cose, cosa si è fatto e le sue condizioni verso la Lazio; Cuesta: La Juve gioca molto bene. Infortuni? Ci danno flessibilità e resilienza; Squalificati, indisponibili e recuperabili per la 23^ giornata.

Infortunati Lazio, piove sul bagnato per Sarri! Altri due biancocelesti sono a rischio per la Juventus. UltimissimeInfortunati Lazio, stop anche per due biancocelesti in vista del match contro la Juventus di domenica. Le loro condizioni Piove sul bagnato in casa Lazio. La marcia di avvicinamento al big match di do ... calcionews24.com

Cuesta, brutte notizie: un titolarissimo infortunato per Parma-JuveParma, non arrivano buone notizie dall'infermeria in ottica Juve. I gialloblù, reduci dalla sconfitta a Bergamo contro l' Atalanta, domenica scenderanno in campo al Tardini per sfidare i bianconeri di ... tuttosport.com

Chivu senza i big col Sassuolo: Barella e Calhanoglu tornano per la Juve! https://www.internews24.com/infortunati-inter-barella-calhanoglu-ultime/ #Inter #Chivu #Barella #Calhanoglu facebook

L'eventuale partenza in prestito di Pedro #Felipe è legata alla coperta corta in difesa. Una volta recuperati gli infortunati, la #Juve valuterà il da farsi. Il difensore brasiliano è ambito da diversi club di A e B. x.com