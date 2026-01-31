Dalle morti sul lavoro alle infiltrazioni della camorra in Riviera

Le morti sul lavoro e le infiltrazioni della camorra tornano a fare paura nella Riviera di Rimini. Le cronache parlano di incidenti mortali che si verificano in modo sempre più frequente e di attività illegali che si insinuano nel tessuto economico locale. Le autorità cercano di mettere un freno a questa spirale di violenza e illegalità, ma il problema resta difficile da affrontare. La gente chiede risposte e azioni concrete per garantire sicurezza e legalità nelle proprie comunità.

Un male subdolo, difficile da estirpare, che si annida nelle zone d'ombra del tessuto economico della Riviera di Rimini. C'è anche il tema della criminalità organizzata tra quelli sviscerati nella Relazione sull'amministrazione della giustizia nel distretto della Corte d'Appello di Bologna, che sarà presentata oggi in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Nel complesso, il numero dei procedimenti penali iscritti nel distretto resta sostanzialmente stabile. I reati contro il patrimonio continuano a rappresentare la quota più consistente, arrivando al 34% del totale e segnando un aumento del 19%.

