Un incendio scoppiato in un appartamento di via Adriatica Nord a Cupra Marittima ha causato l’evacuazione di tutto lo stabile, che conta circa dodici appartamenti. Le fiamme hanno preso fuoco nel primo piano, costringendo i residenti a lasciare le loro case mentre arrivavano i vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito, ma l’intervento rapido ha evitato conseguenze peggiori.

A seguito dell’ incendio di un appartamento al primo piano, in via Adriatica Nord di Cupra Marittima, è stato fatto evacuare l’intero stabile con una dozzina di appartamenti. Nel pomeriggio inoltrato il sindaco Alessio Piersimoni ha firmato l’ordinanza di sgombero di tutti gli alloggi per ragioni igienico sanitarie legate all’enorme quantità di fumo che ha interessato l’intero edificio. L’appartamento dove si è sviluppato l’incendio è andato quasi completamente distrutto. Dall’ordinanza di sgombero è stato escluso soltanto il supermercato che si trova a piano terra. I danni sono ingenti. L’allarme è stato dato da alcuni residenti che avevano visto il fumo uscire dal portone e dalle finestre, poiché nell’appartamento, abitato da una famiglia di 4 persone, in quel momento non c’era nessuno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio in un appartamento. Evacuato intero stabile a Cupra

