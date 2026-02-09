Resistenza agli antibiotici l' Ismett di Palermo tra i protagonisti del network nazionale per l’uso corretto dei farmaci

Palermo, l’Ismett entra a far parte di un network nazionale che punta a migliorare l’uso degli antibiotici. L’istituto si aggiunge ad altri sei centri di eccellenza italiani per combattere la resistenza antimicrobica. L’obiettivo è ridurre l’abuso di farmaci e prevenire che i batteri diventino sempre più resistenti. La collaborazione tra i vari centri si farà sentire anche sul territorio siciliano, con protocolli più mirati e interventi più efficaci.

La lotta alla resistenza antimicrobica in Italia si rafforza grazie a un network nazionale che coinvolge sette istituti di eccellenza, tra cui l'Istituto Mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione (Ismett) di Palermo. Coordinato dall'Inmi Lazzaro Spallanzani di Roma, il.

