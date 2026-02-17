Assegno di maternità dei Comuni | importi ISEE e soglie limite per il 2026

Il governo ha annunciato i nuovi importi dell’assegno di maternità comunale per il 2026, in risposta alle richieste delle famiglie. L’assegno, introdotto dal Decreto Legislativo del 2001, mira a sostenere economicamente le madri al momento della nascita o dell’adozione di un bambino. Per il prossimo anno, le soglie ISEE e i limiti di reddito cambiano, influenzando chi può accedere al beneficio. Un esempio concreto: le famiglie con redditi più bassi riceveranno un importo maggiore rispetto a prima.

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 numero 151 ha introdotto (articolo 74) un Assegno di maternità di base per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001 o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data. La misura è erogata dall’INPS in un’unica soluzione, previa domanda trasmessa dai genitori al comune di residenza. L’importo dell’assegno così come il valore dell’ISEE al di sotto del quale si può ottenere la prestazione vengono rivalutati annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. I valori aggiornati all’annualità 2026 sono stati comunicati dall’INPS con Circolare numero 16 dell’11 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

Il governo ha confermato l’aumento dell’assegno di maternità, che verrà rivalutato nel 2026.

Da 407,04 euro nel 2025 si salirà a 413,10 euro nel 2026.

