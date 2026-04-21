Indagine escort Milano emergono le intercettazioni! Coinvolti una cinquantina di giocatori di Serie A e piloti di Formula 1 spunta un caso di gravidanza

Da calcionews24.com 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano sono state pubblicate nuove intercettazioni legate a un'indagine su escort. Tra le persone coinvolte ci sono circa cinquanta giocatori di calcio di Serie A e alcuni piloti di Formula 1. Durante le indagini è anche emerso un caso di gravidanza. Le autorità stanno analizzando i dettagli delle conversazioni e degli accertamenti in corso. La vicenda riguarda diverse figure pubbliche e si sviluppa nel contesto di un'indagine più ampia.

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