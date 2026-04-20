Un’indagine ha portato alla luce un vasto giro di escort a Milano, che coinvolge anche alcuni giocatori di Serie A. La società al centro delle indagini sarebbe stata collegata a questo circuito, secondo quanto riferiscono le fonti. Non sono stati resi noti i nomi delle persone coinvolte né ulteriori dettagli sulle modalità operative del servizio. La procura sta analizzando i documenti e le testimonianze raccolte nelle ultime settimane.

Altra indagine della Procura di Milano che riguarda il mondo del calcio: coinvolti diversi calciatori di Serie A che sarebbero tra i clienti della società indagata per il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione nei locali della movida milanese, lo riporta il sito 'SportMediaset'. Da quanto emergerebbe dall'inchiesta, veniva offerto un 'servizio dopopartita': serata, albergo e poi escort con i costi di migliaia di euro. Da quanto trapela dalla indagini del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Milano, ci sarebbero un numero considerevole di elementi di prova che risultano particolarmente significativi circa il 'modus operandi' degli indagati.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - ‘Servizio dopopartita’ e non solo: maxi giro di escort a Milano. Coinvolti anche giocatori di Serie A

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