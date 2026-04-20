Quattro persone sono state arrestate a Milano nell’ambito di un’operazione che coinvolge un giro di escort e il mondo dello sport professionistico. Tra gli arrestati ci sono anche alcuni calciatori di Serie A, secondo le fonti investigative. Le autorità hanno sequestrato materiale e documenti relativi alle attività illecite. La vicenda riguarda un presunto pacchetto di servizi post-partita offerti a clienti altolocati.

Palestra: «Non penso all’Inter. La decisione sul mio futuro sarà presa in base a.» Pellegrini: «Io alla Juventus? Con Spalletti ho un grande rapporto. Sarei felice se.» David Juventus, il gol al Bologna non cambia la valutazione bianconera. Cosa filtra sul suo futuro Calciomercato Juve, con la qualificazione in Champions League si può puntare su questi nomi. Il punto della situazione Juventus Next Gen, Brambilla guarda il bicchiere mezzo pieno: «Il campionato fatto ci rende felici. Oggi è mancata una cosa» Pagelle Pianese Juventus Next Gen: Pagnucco sorpresa bellissima, Mangiapoco una sicurezza. Male il tandem offensivo, l’ingresso di Licina.VOTI Pianese Juventus Next Gen 0-0: equilibrio e pochi squilli! Bianconeri fermati, ora l’ultimo atto prima dei playoff Braghin: «Problemi nella Juventus Women? Narrativa costante.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Escort Milano, 4 arresti. Coinvolti anche giocatori di Serie A: «Pacchetto dopopartita extralusso»

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Milano, smantellato giro di escort per vip e calciatori di Serie A: 4 arresti e sequestro milionario; ? Milano, escort di lusso nei locali: arresti e indagine sui calciatori di Serie A; Inchiesta Hydra, indagata per droga consigliera comunale vicina a uomo del clan Senese; Wizz Air Milano Marathon: una domenica di corsa, in 30mila da corso Sempione a piazza Duomo. Strade chiuse e mezzi deviati.

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Calciatori a escort. "Calciatori", senza specificarne la squadra. Essendo a Milano, un dubbio mi viene ... Di certo, non sono coinvolti calciatori della Juventus, altrimenti il titolo sarebbe stato: "Gli juventini vanno a pu**ane". facebook

#Milano, smantellato giro di escort di lusso: calciatori di Serie A tra i clienti. SILVIO TORNA ! x.com