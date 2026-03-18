Una recente operazione di polizia ha portato all’arresto di Zaccaria Mouhib, conosciuto rapper e figura di spicco della Baby Gang. Durante l’intervento sono stati sequestrati fucili da guerra e sono state documentate ronde punitive nel quartiere. Le forze dell’ordine hanno effettuato vari controlli e perquisizioni, evidenziando la presenza di attività illegali legate a questa banda giovanile.

Una nuova operazione di polizia ha portato all’arresto di Zaccaria Mouhib, noto rapper e figura centrale della cosiddetta Baby Gang. Le immagini sequestrate mostrano l’utilizzo di armi da guerra e pistole in contesti di intimidazione. Il caso si colloca nel cuore delle dinamiche criminali che affliggono specifici quartieri lombardi. I militari hanno fornito fotografie che ritraggono il protagonista mentre impugna un’arma lunga contro un palazzo residenziale. Queste scene non sono semplici pose per la cronaca, ma evidenziano un clima di minaccia diretta verso i concorrenti nelle attività illecite del territorio. L’obiettivo era eseguire ronde punitive contro chi ostacolava gli interessi del gruppo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baby Gang: fucili da guerra e ronde punitive nel cuore

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