Incubo al parco mamma molestata da un ciclista Ha puntato il passeggino

Nel primo pomeriggio di domenica 12 aprile, una donna che passeggiava con la sua bambina di quattro mesi lungo il viale dell’Aeronautica ha vissuto un episodio spiacevole. Mentre si trovava nel parco, ha incrociato un uomo in sella a una bicicletta elettrica nera. In quella circostanza, la donna ha riferito di aver subito un comportamento molesto da parte del ciclista, che avrebbe puntato il passeggino con atteggiamento inappropriato.

Una passeggiata al parco con la figlia di quattro mesi si è trasformata in un incubo per una madre. È successo nel pomeriggio di domenica 12 aprile, lungo il viale dell’Aeronautica, dove la donna ha incrociato un uomo in sella a una bicicletta elettrica nera. Aveva il volto coperto da un.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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