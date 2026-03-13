L' incubo sul pullman | studentessa molestata da un passeggero chiede aiuto all' autista

Una studentessa maggiorenne ha denunciato ai carabinieri di Bologna di essere stata molestata sessualmente da un passeggero durante un viaggio in pullman da Roma a Milano. La ragazza ha chiesto aiuto all’autista, che ha fermato il mezzo e chiamato le autorità. L’episodio si è verificato durante il tragitto, senza altri dettagli su eventuali interventi successivi.

Una studentessa maggiorenne ha denunciato ai carabinieri di Bologna di essere stata molestata sessualmente da un passeggero durante un viaggio in pullman da Roma a Milano. L'episodio è avvenuto nella notte del 10 marzo 2026 a bordo di un autobus di linea internazionale. La giovane ha chiesto aiuto all'autista, che ha contattato il 112 mentre il mezzo era in arrivo a Bologna. I militari del nucleo radiomobile hanno atteso il pullman in piazza XX Settembre, all'Autostazione, dove la ragazza, in lacrime, ha raccontato l'accaduto. I militari hanno identificato il presunto responsabile delle molestie, un uomo di circa trent'anni, ancora a bordo, e lo hanno denunciato per violenza sessuale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Paura sul bus a Bologna, autista minacciato con un’arma da un passeggero. “Fai il tuo lavoro, vai avanti e non ti fermare”

Spray al peperoncino sul pullman, autista costretto a fermare la corsaE’ ormai un’emergenza educativa prima che di sicurezza, quella che sta coinvolgendo il trasporto pubblico locale, spesso teatro di episodi di...

Tutto quello che riguarda L'incubo sul pullman studentessa...

Discussioni sull' argomento La violenza non ha vinto Alessia Viola, 15 minuti da incubo sul bus; Sul bus nel deserto, rischiando tutto pur di tornare a casa: la fuga di Serena e Manuel dalla guerra; BigMama e l'incubo a Dubai tra missili e accuse: Finalmente a casa. Biglietti pagati di tasca mia; Il perimetro del vuoto: cronaca di un'aggressione ordinaria.

Pullman Svt bloccato sul passaggio a livello. Linea Vicenza-Schio in tilt. VIDEONon bastava la giornata di scioperi, mancava un assurdo incidente al passaggio a livello di Dueville per rendere la giornata a un incubo a studenti e ... ecovicentino.it

Denuncia l’ex per maltrattamenti: una donna esce da un incubo durato sei anni – La storia Minacce, ingiurie e violenze fisiche e psicologiche: arrestato un 36enne - facebook.com facebook

Parla Khamenei jr. L’Italia sotto attacco a Erbil. Redzepi, lo chef da incubo x.com