Rogoredo ucciso da poliziotto vicino al bosco della droga | Ci ha puntato l’arma contro

In un’operazione antidroga a Rogoredo, Milano, un uomo è stato colpito a morte da un poliziotto dopo aver puntato l’arma contro di lui. L’incidente è avvenuto vicino al bosco della droga, durante un intervento di sicurezza. La vicenda solleva questioni sulla gestione degli scontri tra forze dell’ordine e cittadini coinvolti in attività illegali.

Un lunedì di sangue a Rogoredo, a pochi passi dal cosiddetto "bosco della droga" di. Un giovane di circa 20 anni è stato ucciso nel pomeriggio di oggi in una. Agenti dell'Ice americano in servizio a Milano per le Olimpiadi? Roma smentisce ma per il presidente della Lombardia è possibile Alla vigilia delle Olimpiadi invernali che si apriranno il 6 febbraio, tiene banco il caso.

Approfondimenti su Rogoredo Ucciso

Un uomo di origini nordafricane è deceduto durante un intervento di polizia in via Giuseppe Impastato, a Milano.

In un’operazione antidroga a Rogoredo, un poliziotto ha ucciso Abderrahim Mansouri, 28 anni, che avrebbe puntato contro di lui una pistola a salve.

Ultime notizie su Rogoredo Ucciso

Argomenti discussi: Giovane ucciso al Parco Rogoredo, il poliziotto che ha sparato è indagato per omicidio volontario; Milano, 28enne ucciso da agente a San Donato. Aveva una pistola a salve; Sparatoria a Milano, poliziotto in borghese spara e uccide un 28enne: Ci puntava un'arma. La pistola era a salve; Milano, ventenne ucciso dalla polizia a Rogoredo.

Chi era il ragazzo di 28 anni ucciso da un poliziotto nella sparatoria a RogoredoSi chiamava Abderrahim Mansouri, aveva 28 anni, era cittadino marocchino e aveva precedenti per spaccio, resistenza e rapine, il ragazzo morto a seguito ... fanpage.it

Abderrahim Mansouri: chi era il 28enne legato al clan della droga ucciso da un poliziotto a MilanoLa vittima non era sconosciuta alle forze dell'ordine. Dagli accertamenti è emerso che aveva precedenti per droga, rapina e resistenza a pubblico ufficiale ... today.it

Un uomo di 28 anni, cittadino marocchino con precedenti per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, è stato ucciso dalla polizia nel tardo pomeriggio di lunedì a Milano, in via Impastato, in un’area del quartiere Rogoredo nota per lo spaccio di droga. L’episo - facebook.com facebook

Dramma al confine tra San Donato e Milano, 20enne ucciso durante un controllo antidroga all'ingresso del Boschetto di Rogoredo Il giovane è morto durante il trasporto in ospedale. La pistola impugnata era una replica. x.com