Incontro ' Whistleblowing Stato dell’arte prospettive future' al Polo delle Benedettine

Venerdì 27 febbraio 2026, dalle ore 11 alle 13, presso l’aula H del Polo delle Benedettine dell’Università di Pisa, si terrà l’incontro dal titolo 'Whistleblowing. Stato dell’arte, prospettive future', dedicato alla presentazione dei risultati del progetto europeo Open the Whistle. L’iniziativa rappresenta la tappa finale di un progetto biennale che ha visto l’Università di Pisa impegnata in una cordata internazionale composta da nove partner tra Italia, Spagna e Bulgaria, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei segnalanti di illeciti e promuovere strumenti efficaci di prevenzione della corruzione. Il progetto è stato finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma CERV – Citizens, Equality, Rights and Values. Il partenariato ha coinvolto, per l’Italia, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l’Università di Pisa e Libera. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche:

Gestione e accoglienza delle persone senza dimora nell’area del Porto di Ancona, tra risultati raggiunti e prospettive future

Pio Esposito, bilancio di metà stagione: crescita, numeri e prospettive future con la maglia dell’Inter

Argomenti discussi: Newsletter n. 3 del 19 febbraio 2026; Whistleblowing e ritorsioni: le sentenze del 2025 che cambiano le regole del gioco; Pieno accesso al nominativo del privato whistleblower: il parere del Consiglio di Stato.

Finanza, contabilità e controlli giurisdizionali sulle risorse pubbliche In occasione della riedizione del Trattato di Salvatore Buscema Giovedì 5 marzo 2026 | ore 14.30 – 18.00 Palazzo del Bo – Aula Nievo Università di Padova Un incontro di studio e con - facebook.com facebook