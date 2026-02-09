Gela coppia arrestata per furti | incinta faceva da palo indagini su una serie di colpi nella zona

Una coppia è finita in manette a Gela, dopo una serie di furti in case della zona. La donna, incinta, faceva da palo mentre il compagno entrava a rubare. Le indagini sono in corso per capire se questa banda ha colpito anche in altre abitazioni. La comunità è preoccupata e chiede più sicurezza.

Gela Sotto Shock: Una Donna Incinta al Palo, Crescono i Sospetti su una Banda di Ladri. La città di Gela, in provincia di Caltanissetta, è scossa da un arresto che ha visto coinvolta una coppia accusata di furto aggravato in abitazione. L'episodio, avvenuto nella giornata di oggi, 9 febbraio 2026, ha destato particolare attenzione per il ruolo svolto dalla donna, di 26 anni e al nono mese di gravidanza, che fungeva da palo durante il colpo. Le indagini, condotte dalla polizia locale, si concentrano ora sull'eventuale coinvolgimento della coppia in una serie di furti che hanno colpito la zona negli ultimi mesi.

