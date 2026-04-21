Incidente sul ponte all' Indiano code in direzione via Baracca

Questa mattina, alle 7:50, si è verificato un incidente sul viadotto dell'Indiano a Firenze. L'impatto ha causato rallentamenti e code in direzione via Baracca. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso. La strada è rimasta bloccata per alcune ore, influenzando il traffico della zona. La dinamica dell’incidente e le eventuali conseguenze sono ancora in fase di accertamento.

Incidente questa mattina, martedì 21 aprile, sul viadotto dell'Indiano, a Firenze. Alle 7:50 del mattino si registrava un pesante impatto sul traffico, con code in direzione via Baracca. Consigliata per chi può viabilità alternativa.IN AGGIORNAMENTOMorto investito da un'auto a Firenze FOTO.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Incidente sul ponte all'IndianoIncidente questa mattina, martedì 21 aprile, sul viadotto dell'Indiano, a Firenze. Incidente sul ponte Manzoni lungo la Statale 36, code fino nel tunnel del BarroSchianto sul Ponte Manzoni e disagi al traffico con code fino nel tunnel del Barro. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Firenze, pauroso incidente oggi in zona Ponte all’indiano: scontro fra auto e camion; Incidente sul ponte all'Indiano; ? Ancora un incidente sulla SS36 a Lecco: caos sul ponte Manzoni; Incidente sul ponte: furgone frigo sbaglia la misura, colpisce la struttura e la danneggia. Ancora un incidente sulla SS36 a Lecco: caos sul ponte ManzoniA 48 ore dallo schianto sul Terzo Ponte, la statale si inceppa di nuovo: stavolta il sinistro è tra più veicoli sopra l'Esselunga, in direzione nord. Colonne ferme dalla galleria del Barro fino allo s ... leccotoday.it Incidente in corso Moncalieri, all'altezza del ponte Isabella: ciclista gravemente ferito trasferito al CTO di TorinoL'incidente registrato nel tardo pomeriggio di sabato in corso Moncalieri, all'altezza del ponte Isabella: un ferito. torinotoday.it Grave incidente a Melito, centauro 20enne si schianta contro un'auto: è in pericolo di vita - facebook.com facebook Brutto incidente in campo per #Klinsmann jr.: "La mia stagione finisce qui" x.com