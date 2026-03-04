Un operaio di 44 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto poco prima delle 10 in un'azienda di via Vergine dei Mei, a Casenuove di Masiano. L'uomo è caduto da un ponteggio, percorrendo circa quattro metri di altezza. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato l'operaio in ospedale per le cure del caso.

PISTOIA – Grave incidente sul lavoro oggi, 4 marzo 2026, a Pistoia. Un operaio di 44 anni è rimasto ferito, poco prima delle 10, in un’azienda in via Vergine dei Mei, in località Casenuove di Masiano. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava lavorando su un’impalcatura quando è caduto da un’altezza di diversi metri. Il 44enne ha riportato traumi alle gambe, con probabili fratture multiple ed è stato trasportato dall’ambulanza della Misericordia di Agliana all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Inizialmente era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, ma poi non ce n’è stato bisogno. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia per i rilievi di rito. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pistoia, incidente sul lavoro: cade da ponteggio, volo di 4 metri. Operaio in gravi condizioni

Incidente sul lavoro nel Bresciano, operaio precipita da cinque metri: è in gravi condizioniUn operaio di 61 anni è precipitato da circa 5 metri di altezza all'interno dell'impianto lavorativo di Lonato del Garda dove lavorava.

Incidente sul lavoro a Brancaccio, operaio cade da un ponteggio e muoreLa vittima un uomo di 40 anni, sposato e padre di due figli, impegnato in alcuni lavori sul capannone di un'attività privata di via Emiro Giafar.

Tutto quello che riguarda Pistoia incidente sul lavoro cade da....

Temi più discussi: Incidente sul lavoro a Livorno, città sotto choc; Investita sulla Fiorentina. Muore dopo mesi d’agonia. Tornava a casa dal lavoro; Pistoia, è morta la donna travolta da un’auto a Ponte alla Pergola; Pistoia, morta la 41enne travolta in bici sulla Fiorentina a fine anno.

La mamma di Luana D’Orazio: Mia figlia uccisa di nuovo dalla legge, è un altro lutto che non riesco a lavare viaEmma Marrazzo, mamma di Luana D’Orazio morta sul lavoro nel maggio del 2021, ha raccontato a Fanpage.it gli ultimi anni di processo, commentando l’assoluzione del manutentore dei macchinari Cusimano: ... fanpage.it

Pistoia, gli crolla addosso un letto che stava riparando: pensionato di 78 anni muore mentre lavorava in una rsaL'incidente mortale a Pescia: in corso le indagini per capire perché Giovanni Cosci, ex tecnico ospedaliero, fosse al lavoro. Il Comune chiede spiegazioni alla clinica ... corrierefiorentino.corriere.it

Sulla #A11, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22 di venerdì 6 alle 6 di sabato 7 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Pistoia, in entrata verso Firenze. In alternativa si consiglia di entrare a Prato ovest. #viabiliTOS x.com

Il Comune di Pistoia nega la sala per la presentazione del libro 'il ritorno della Casta". Cioè la Casta nega la presentazione del libro su ritorno della Casta. Mi sembra un buon inizio. Infatti ul libro edito da Bompiani a poche ore dall'uscita è già in classifica Ama facebook