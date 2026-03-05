Incidente in A1 oggi pauroso scontro tra due Tir e un’auto lunghe code tra Firenze sud e Incisa

Oggi sull’autostrada A1 tra Firenze sud e Incisa si è verificato un incidente che ha coinvolto due Tir e un’auto, causando lunghe code e disagi al traffico. L’incidente è avvenuto questa mattina e ha richiamato l’intervento dei soccorritori. La dinamica esatta e le eventuali conseguenze non sono ancora state rese note. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e la polizia stradale.

Firenze, 5 marzo 2026 – Paura all'alba di giovedì 6 marzo per l'incidente che ha coinvolto, nel tratto toscano dell'A1, due Tir e un'auto. Accade nei pressi di uno scambio di carreggiata tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma, ed è adesso il personale della Polizia Stradale a indagare sulla dinamica. Tutto accade intorno alle 5. Le telefonate ai numeri di emergenza sono partite subito. Intorno alle 7 erano sei i km di coda verso Roma. Otto invece i km di coda in direzione Bologna, dove si circola su una sola corsia. A intervenire, il personale sanitario del 118 con diverse ambulanze, i vigili del fuoco e appunto la polizia stradale, oltre al personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.