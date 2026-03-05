A1 Milano-Napoli nel Fiorentino | ancora lunghe code a seguito di un incidente tra due camion e un' auto

Sul tratto della A1 Milano-Napoli nel Fiorentino si registrano ancora code a causa di un incidente che coinvolge due camion e un'auto, avvenuto all'altezza del km 319. La congestione si prolunga lungo la carreggiata, creando disagi tra gli automobilisti in transito. La presenza dei mezzi coinvolti e i rilievi delle forze dell'ordine stanno rallentando le operazioni di rimozione e gestione del traffico.

Arezzo, 5 marzo 2026 – Ancora lunghe code sulla A1 Milano-Napoli nel Fiorentino a seguito di un incidente tra due camion e un'autovettura avvenuto all'altezza del km 319. Tra Firenze sud e Incisa, verso Roma si registrano 8 km di coda con tendenza alla diminuzione mentre in direzione di Firenze si registrano 14 km di coda tra Arezzo e Firenze sud, si legge sul sito di Autostrade per l'Italia. Il traffico defluisce su una corsia in entrambe le direzioni di marcia. In direzione nord la coda è segnalata tra Arezzo e Firenze sud e ora è di 12 km. Sempre in A1 stamani si è verificato un altro incidente intorno alle 7 nel comune di Impruneta, prima dell'uscita di Firenze Sud in direzione Roma: un furgone ha tamponato un mezzo pesante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Incidente in A1 oggi, pauroso scontro tra due Tir e un’auto, lunghe code tra Firenze sud e IncisaFirenze, 5 marzo 2026 – Paura all’alba di giovedì 6 marzo per l’incidente che ha coinvolto, nel tratto toscano dell’A1, due Tir e un’auto.

