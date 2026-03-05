Incidente a Torino Parella | scontro tra due auto all' incrocio una resta ribaltata in carreggiata Traffico nel caos

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 marzo 2026, un incidente si è verificato all'incrocio tra via Zumaglia e via Medici a Torino. Due auto sono state coinvolte in uno scontro, con una delle vetture che si è ribaltata in carreggiata. L'episodio ha causato rallentamenti e disagi nel traffico della zona. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine.

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 marzo 2026, all'incrocio tra via Zumaglia e via Medici a Torino. A scontrarsi sono state due auto, una Toyota Yaris e una Lancia Ypsilon. I due conducenti sono rimasti entrambi feriti in modo non grave e sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale Maria Vittoria dai sanitari del 118 Azienda Zero. Sul posto sono intervenute anche diverse pattuglie della polizia locale, compresa una di motociclisti, per effettuare i rilievi e dirimere il traffico, molto pesante essendo avvenuto l'incidente all'ora di punta. Sicuramente si è trattato di una mancata precedenza.