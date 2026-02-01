Incidente a Roma in via Fiorentini 18enne morto investito da auto | nella stessa strada morì Cynthia Ventucci

Un ragazzo di 18 anni è morto ieri sera a Roma, investito da un’auto in via Fiorentini. È il secondo incidente mortale nello stesso tratto di strada in meno di un anno. La vittima è stata colpita mentre attraversava la strada e non ce l’ha fatta. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente. La strada è stata chiusa al traffico per alcune ore durante i rilievi. Un’auto si è fermata poco dopo l’impatto, ma ancora non si conoscono dettagli sul conducente. La zona è tristemente nota per altri incidenti gravi

Tragedia nella notte a Roma, un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto in via Fiorentini. Il 18enne è stato colpito da una Smart condotta da un 32enne, ma l'esatta dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. Un tratto di strada non nuovo a tragedie simili: un anno fa venne investita e uccisa Cynthia Ventucci, 69 anni. Incidente mortale a Roma in via Fiorentini Incidente stradale mortale a Roma: nella notte tra sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio un 18enne è stato investito e ucciso in via Filippo Fiorentini, in zona Tiburtino. Il ragazzo, riferisce Adnkronos, è stato investito da un'auto, una Smart.

