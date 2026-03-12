Studentessa di 14 anni cade dalla finestra del bagno a scuola ad Ascoli Piceno | è grave indagini in corso
Una studentessa di 14 anni è caduta dalla finestra del bagno al secondo piano dell'istituto
Una studentessa di 14 anni sarebbe caduta da una finestra del bagno al secondo piano dell'istituto "Stabili-Trebbiani" di Ascoli Piceno: è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Torrette. Sotto choc tutta la scuola.
Choc al liceo classico di Ascoli: studentessa di 14 anni cade da una finestra del secondo piano, è graveASCOLI - Choc al liceo Trebbiani di Ascoli: questa mattina una studentessa di 14 anni che frequenta il primo anno dell'istituto è caduta da una...
Studentessa di 11 anni cade dalla finestra del bagno a Milano: miracolosamente salva dopo un volo di dieci metriA Milano, una studentessa di undici anni è precipitata dalla finestra di un bagno a scuola.
