Studentessa di 14 anni cade dalla finestra del bagno a scuola ad Ascoli Piceno | è grave indagini in corso

Una studentessa di 14 anni è caduta dalla finestra del bagno al secondo piano dell'istituto

Una studentessa di 14 anni sarebbe caduta da una finestra del bagno al secondo piano dell'istituto "Stabili-Trebbiani" di Ascoli Piceno: è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Torrette. Sotto choc tutta la scuola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

