Incidente a Ciriè | auto tampona vettura dei carabinieri viene sequestata dopo l' alcoltest

Nel pomeriggio di lunedì 20 aprile 2026, lungo via Lanzo a Ciriè, si è verificato un incidente tra due veicoli. Un’auto ha tamponato la vettura dei carabinieri, che erano sul posto. Dopo l’accaduto, il conducente coinvolto è stato sottoposto all’alcoltest, che ha portato al sequestro del veicolo. Nessuna informazione è stata fornita sulla dinamica esatta dello scontro o su eventuali feriti.

Un incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 20 aprile 2026 in via Lanzo (la strada provinciale 2) a Cirié. Un'autovettura ha tamponato un mezzo dei carabinieri che si era fermato in prossimità delle strisce pedonali per consentire l'attraversamento di un pedone.Nello scontro non.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate In moto tampona auto e viene sbalzato contro altri veicoli: 20enne in gravi condizioniI carabinieri della sezione radiomobile di Marano sono intervenuti in via Roma (altezza civico 37), a Melito, per un incidente stradale. Tampona un'auto e poi scappa, viene ritrovato e denunciato grazie alle telecamere di sorveglianzaGiunti sul posto, gli operatori hanno acquisito i primi elementi utili al fine di rintracciare il soggetto, descritto come un uomo a bordo di una Bmw... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incidente a Ciriè: auto tampona vettura dei carabinieri, viene sequestata dopo l'alcoltest; Auto contro il posto di blocco: accertamenti sulle condizioni della conducente; Incidente sulla Tangenziale Nord di Torino: auto finisce in scarpata; TORINO-VENARIA- INCIDENTE IN TANGENZIALE - Auto finisce nella scarpata: donna ferita. Incidente a Ciriè: auto tampona vettura dei carabinieri, viene sequestata dopo l'alcoltestUn incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 20 aprile 2026 in via Lanzo (la strada provinciale 2) a Cirié. Un'autovettura ha tamponato un mezzo dei carabinieri che si era fermato in ... torinotoday.it Incidente in tangenziale a Venaria Reale: auto esce dalla carreggiata e si ribalta nella scarpataUn incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 18 aprile 2026, sulla tangenziale nord in direzione nord Milano-Aosta, nel tratto immediatamente prima dello svincolo di Venaria Reale. Si è ... torinotoday.it Drammatico incidente a Pontecagnano Faiano: un impatto violentissimo tra un'auto e una moto ha ridotto in fin di vita un ragazzo di soli 18 anni. Il giovane è ora in ospedale in prognosi riservata. Ecco la ricostruzione dei fatti e l'intervento delle forze dell'ordine facebook In #A12, sulla diramazione per Livorno, incidente al km 172 tra Stagno e Stagno Nord in direzione Genova #viabiliTOS x.com