Tampona un' auto e poi scappa viene ritrovato e denunciato grazie alle telecamere di sorveglianza

Un automobilista ha tamponato un’auto e poi si è dato alla fuga in zona Cesenatico. La polizia locale ha raccolto le prove grazie alle telecamere di sorveglianza e al sistema di lettura targhe. Dopo aver esaminato le immagini, gli agenti hanno identificato il veicolo coinvolto e hanno rintracciato il conducente. La scena si è svolta davanti a un negozio, dove le telecamere hanno registrato ogni movimento. Ora, il conducente dovrà rispondere delle sue azioni.

Giunti sul posto, gli operatori hanno acquisito i primi elementi utili al fine di rintracciare il soggetto, descritto come un uomo a bordo di una Bmw scura A seguito di un tamponamento è rimasta ferita un’automobilista mentre il veicolo coinvolto si è allontanato dal luogo dell'evento. Giunti sul posto, gli operatori hanno acquisito i primi elementi utili al fine di rintracciare il soggetto, descritto come un uomo a bordo di una Bmw scura che vestiva un giubbotto blu. Nonostante l'intenso traffico veicolare dell'arteria cittadina, grazie ai sistemi di videosorveglianza, è stata isolata una Bmw di colore scuro condotta da un uomo vestito con abiti compatibili.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Ruba computer nell'auto di un turista, ma viene incastrato dalle telecamere: denunciato ladroUn ladro è stato arrestato dopo aver rubato un computer dall’auto di un turista ad Assisi.

Investe e uccide il rivale dopo la lite passando più volte sopra al corpo. Poi scappa, tampona un'auto e picchia il conducente: arrestato un 54enneUn uomo di 54 anni ha investito e ucciso un rivale durante una discussione a San Bonifacio, poi è passato più volte sopra al corpo.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.