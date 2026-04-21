Sono in corso indagini e perquisizioni riguardanti servizi segreti e la squadra Fiore, con l’obiettivo di accertare eventuali illeciti legati a peculato e accesso abusivo ai sistemi informatici. Tra le persone coinvolte si trova Giuseppe Del Deo, il cui nome è stato collegato al caso Giambruno. Le autorità stanno verificando le responsabilità e le attività svolte, senza ancora fornire dettagli aggiuntivi sulle accuse specifiche o sui soggetti coinvolti.

La Procura di Roma indaga su diversi nomi dell’intelligence. All’alba i carabinieri del Ros hanno perquisito abitazioni e uffici di personaggi noti, come Giuseppe Del Deo. In passato ai vertici di Aisi e Dis, si è allontanato con pensionamento anticipato ad appena 50 anni nel 2025. Contro di lui l’accusa di peculato in concorso e accesso abusivo a sistemi informatici. Si è dimesso per “preservare la reputazione” di Cerved, dove è approdato accanto ad Andrea Pignataro. Inchiesta su servizi segreti e squadra Fiore L’ex vicedirettore dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, parte dei servizi segreti italiani, è indagato dalla Procura di Roma.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Inchiesta su servizi segreti e squadra Fiore, chi è Giuseppe Del Deo e perchè è accostato al caso Giambruno

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«PREZZI GONFIATI PER GLI ACQUISTI DEI SERVIZI SEGRETI» . TERREMOTO SULL’EX 007 Al centro dell’indagine Giuseppe Del Deo, ex numero due dell’Aisi. Coinvolti pure imprenditori amici. C’è un altro filone sui dossieraggi. Me ne occupo oggi sul quo facebook