Inchiesta Squadra Fiore a Roma intercettazioni illegali su commissione influenzavano politica e imprenditoria

Un’indagine condotta a Roma ha portato alla scoperta di intercettazioni illegali realizzate su richiesta, che coinvolgevano figure del mondo politico e imprenditoriale. Gli investigatori hanno identificato l’uso di nickname e profili virtuali, oltre a tecniche avanzate, per evitare di essere tracciati durante le operazioni di ascolto. Le indagini si sono concentrate su comunicazioni intercettate illegalmente, che riguardavano vari soggetti e attività.

Nickname, profili virtuali e tecniche avanzate sono alcuni dei metodi usati per evitare tracciamenti nell'ambito di intercettazioni su commissione. Dall'inchiesta sulla Squadra Fiore è emerso come intendessero influenzare i settori di politica e imprenditoria.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Dossieraggi, inchiesta Roma su ‘Squadra Fiore’: in corso perquisizioni(Adnkronos) – Perquisizioni sono in corso, a quanto si apprende, nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sulla ‘Squadra Fiore’, un gruppo... Dossieraggio, inchiesta Roma su “Squadra Fiore”: in corso perquisizioniSono in corso delle perquisizioni su disposizione della Procura di Roma nell’ambito dell’indagine sulla ’Squadra Fiore’, un gruppo clandestino - di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dossieraggi, perquisizioni a Roma nell'inchiesta sulla Squadra Fiore. Indagato Del Deo; Dossier e spionaggio, perquisizioni in corso a Roma: indagini su ex membri dei Servizi, imprenditori e sul gruppo clandestino Squadra Fiore; Dossieraggi, inchiesta Roma su 'Squadra Fiore': in corso perquisizioni; Dossieraggi: il Ros effettua nuove perquisizioni nell'inchiesta Squadra Fiore. Inchiesta Squadra Fiore: perquisizioni e ipotesi di peculato e dossieraggioOperazioni dei carabinieri del Ros su un gruppo accusato di dossieraggio: filoni per accesso abusivo, truffa e peculato coinvolgono ex 007 e imprenditori ... notizie.it Inchiesta Squadra Fiore a Roma, perquisizioni dei carabinieri del RosIndagine su un gruppo clandestino accusato di dossieraggi: reati ipotizzati da accesso abusivo a sistema informatico a peculato Inchiesta Squadra Fiore a Roma, perquisizioni in corso nell’ambito dell’ ... liberoreporter.it Sky tg24. . Sarebbe esistita una centrale di spionaggio parallela, che usava le informazioni a disposizione degli apparati istituzionali e 'vendeva' notizie riservate: è accelerata ieri l’inchiesta della procura di Roma sulla ‘Squadra Fiore’ - un gruppo clandestino facebook Leggi la notizia : Roma trema sotto il peso di una nuova inchiesta: i Carabinieri del Ros stanno setacciando i quartieri centrali, alla caccia della cosiddetta ‘Squadra Fiore’, un gruppo clandestino accusato di dossieraggio illegale. Le… #InchiestaRoma #Carabi x.com