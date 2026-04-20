Dossieraggio inchiesta Roma su Squadra Fiore | in corso perquisizioni

La Procura di Roma ha avviato delle perquisizioni nell’ambito di un’indagine sulla cosiddetta “Squadra Fiore”, un gruppo clandestino formato anche da ex membri delle forze dell’ordine. Le operazioni sono in corso e riguardano vari locali e persone coinvolte nel caso. L’indagine si concentra sulle attività svolte dal gruppo e sulle eventuali responsabilità legate alla sua composizione e alle operazioni svolte.

Sono in corso delle perquisizioni su disposizione della Procura di Roma nell’ambito dell’indagine sulla ’Squadra Fiore’, un gruppo clandestino - di cui facevano parte ex appartenenti alle forze dell’ordine - che avrebbe compiuto attività di dossieraggio. L’attività è stata svolta dai carabinieri del Ros. Nell’indagine si procede per i reati di accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy e esercizio abusivo della professione. Contestualmente si stanno effettuando perquisizioni anche per il filone di indagine in cui si procede per truffa e peculato a carico di ex appartenenti ai servizio segreti....🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Dossieraggio, inchiesta Roma su “Squadra Fiore”: in corso perquisizioni Notizie correlate Dossieraggi, inchiesta Roma su ‘Squadra Fiore’: in corso perquisizioni(Adnkronos) – Perquisizioni sono in corso, a quanto si apprende, nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sulla ‘Squadra Fiore’, un gruppo... Dossieraggio, in corso perquisizioni a presunti appartenenti ‘Squadra Fiore’Accesso abusivo a sistemi informatici, violazione della privacy, esercizio abusivo della professione e peculato. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L'inchiesta Equalize: Milleri accusato di dossieraggio contro Del Vecchio jr; Dossieraggi, inchiesta Roma su ‘Squadra Fiore’: in corso perquisizioni; Cosa sta succedendo a Leonardo Maria Del Vecchio? Milleri accusato di dossieraggio; Equalize accusa Milleri: mandato di spionaggio su Del Vecchio jr, audio agli atti lo smentisce. Dossieraggi, inchiesta Procura Roma su Squadra Fiore: perquisizioni in corsoPerquisizioni sono in corso, a quanto si apprende, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Roma sulla ‘Squadra Fiore’, un gruppo clandestino con ex appartenenti delle forze dell’ordine accusati di ... ilcorrieredelgiorno.it Dossieraggio, inchiesta Roma su Squadra Fiore: in corso perquisizioniSono in corso delle perquisizioni su disposizione della Procura di Roma nell’ambito dell’indagine sulla ’Squadra Fiore’, un gruppo clandestino - di cui facevano parte ex appartenenti alle forze dell’o ... msn.com In corso perquisizioni su disposizione della procura di Roma nell'ambito dell'indagine sulla Squadra Fiore, un gruppo clandestino - di cui facevano parte ex appartenenti alle forze dell'ordine - che avrebbe compiuto attività di dossieraggio #ANSA - facebook.com facebook In corso perquisizioni su disposizione della procura di Roma nell'ambito dell'indagine sulla Squadra Fiore, un gruppo clandestino - di cui facevano parte ex appartenenti alle forze dell'ordine - che avrebbe compiuto attività di dossieraggio #ANSA x.com