Inchiesta click day l' ex poliziotto Francesco Bossone arrestato e condannato

Nella mattinata del 5 marzo 2025, i militari della Guardia di Finanza hanno arrestato un ex agente di polizia nell’ambito di un’indagine della Procura Antimafia di Salerno. L’operazione ha riguardato un’indagine sul click day, e l’arresto ha portato alla condanna di Francesco Bossone, coinvolto in questa vicenda. L’uomo è stato condotto in carcere dopo le formalità di rito.

Francesco Bossone è un ex poliziotto. Il 5 marzo 2025, i militari della Guardia di Finanza lo hanno arrestato nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Procura Antimafia di Salerno. L'accusa era pesante: usura, riciclaggio, e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina attraverso un sistema.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Otto anni e quattro mesi chiesti per l’ex poliziotto Bossone nel processo “click day”Lauro – Il pubblico ministero antimafia Francesca Fittipaldi ha chiesto otto anni e quattro mesi di reclusione per l’ex poliziotto Francesco Bossone,... Click day per colf e badanti. Ecco come funzionaAncora poche ore per regolarizzare colf e badanti stranieri: c’è tempo fino alle 8 di questa sera.