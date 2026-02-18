Click day per colf e badanti Ecco come funziona

Il Click day per le colf e le badanti stranieri si svolge oggi, con scadenza alle 8 di sera. La causa è la possibilità di regolarizzare le lavoratrici domestiche, molte delle quali sono prive di documenti in regola. Per farlo, i datori di lavoro devono compilare una domanda online e allegare i documenti richiesti. Sono ancora pochi i cittadini che hanno avviato la procedura, che permette di ottenere un regolare permesso di soggiorno. La finestra temporale si sta rapidamente chiudendo.

