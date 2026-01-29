Otto anni e quattro mesi chiesti per l’ex poliziotto Bossone nel processo click day

Il pubblico ministero antimafia Francesca Fittipaldi ha chiesto otto anni e quattro mesi di carcere per l’ex poliziotto Francesco Bossone. È uno degli undici imputati nel processo abbreviato nato dall’inchiesta “click day” condotta dalla Dda di Salerno. La decisione ora passa al giudice, che dovrà stabilire la pena definitiva.

Lauro – Il pubblico ministero antimafia Francesca Fittipaldi ha chiesto otto anni e quattro mesi di reclusione per l'ex poliziotto Francesco Bossone, uno degli undici imputati nel processo con rito abbreviato scaturito dall'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno.L'udienza si.

