Scoppia un incendio in una casa di Mossale Superiore 80enne esce da sola dalla casa in fiamme | gravemente ustionata al Maggiore

Un incendio si è scatenato nel primo pomeriggio di domenica 8 febbraio in una casa di Mossale Superiore, frazione di Corniglio. Un'80enne, rimasta intrappolata tra le fiamme, è riuscita a uscire da sola, ma è rimasta gravemente ustionata. È stata subito trasportata al Maggiore, dove ora si trova sotto stretta osservazione. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Nel primo pomeriggio di domenica 8 febbraio si è sviluppato un grosso incendio all'interno di un'abitazione di Mossale Superiore, frazione del comune di Corniglio. Erano da poco passate le ore 13.30 quando, per cause in corso di accertamento, il rogo è divampato all'interno di una casa.

