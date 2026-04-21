Incendio all'alba a San Siro fiamme e fumo da un appartamento | evacuato un intero palazzo

All’alba, un incendio si è sviluppato in un appartamento all’ultimo piano di un edificio situato in viale Mar Jonio 9, nella zona di San Siro a Milano. Le fiamme e il fumo hanno coinvolto l’intero appartamento, portando all’evacuazione dell’intero stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle cause dell’incendio o sui danni subiti.

Fiamme e fumo da un appartamento all'ultimo piano di un palazzo in viale Mar Jonio 9 a Milano, zona San Siro. Per ragioni ancora da chiarire un incendio è scoppiato intorno alle cinque di questa mattina.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Inferno all'alba a San Siro: incendio brucia un appartamento, l'intero palazzo evacuato in stradaRisveglio traumatico per i residenti di un condominio in zona San Siro, a Milano. Incendio alla Garbatella: fiamme in appartamento, palazzo evacuatoIncendio alla Garbatella dove mercoledì 8 aprile sono divampate le fiamme in un appartamento. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Inferno all'alba a San Siro: incendio brucia un appartamento, l'intero palazzo evacuato in strada; Incendio nella notte a San Siro, fiamme e fumo da un appartamento: evacuato un intero palazzo; Maxi incendio negli edifici di una ditta di trasporti a Beinasco, nel Torinese; Fiamme nella notte alle porte di Milano: maxi incendio in un'azienda, 60 pompieri al lavoro. Incendio nella notte a San Siro, fiamme e fumo da un appartamento: evacuato un intero palazzoUn incendio è scoppiato all'alba, intorno alle 5 di questa mattina, martedì 21 aprile, in un appartamento al quinto e ultimo piano di un palazzo in viale Mar Jonio 9, nei pressi di piazzale Segesta, ... fanpage.it Inferno all'alba a San Siro: incendio brucia un appartamento, l'intero palazzo evacuato in stradaLe fiamme hanno avvolto l'ultimo piano di uno stabile in viale Mar Jonio: decine di persone svegliate dalle sirene e fatte evacuare d'urgenza ... milanotoday.it 'Inter Club Night Out', a San Siro evento speciale per 350 soci. Presenti Marotta e D'Ambrosio x.com Como a San Siro per la storia. Ludi: "Contro l'Inter la nostra miglior partita. Ora la finale" - facebook.com facebook