Incendio alla Riam di Bollate | incidente o atto doloso? Il sindaco | Non c’è allarme ma i bambini restino in classe

Un incendio si è sviluppato lunedì sera attorno alle 21 all’esterno dell’azienda Riam di Bollate, interessando il materiale in attesa di lavorazione. Il sindaco ha dichiarato che non si registra uno stato di allarme, ma ha raccomandato di mantenere i bambini in classe. Sono ancora in corso accertamenti per determinare se si sia trattato di un incidente o di un atto doloso. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Un vasto incendio scoppiato alle 21 di lunedì sera ha bruciato il materiale in attesa di lavorazione accumulato all'esterno dell'azienda Riam di Bollate. Nella ditta di via San Nicola, che si occupa dello smaltimento di rifiuti e demolizione di auto, società soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia), per tutta la notte 60 vigili del fuoco, provenienti dai comandi di Milano e provincia e dal vicino comando di Monza, si sono avvicendati riuscendo a circoscrivere le fiamme e a provvedere alla bonifica dell'area. https:www.ilgiorno.itvideogrosso-incendio-alla-riam-di-bollate-i-pompieri-lavorano-tutta-la-notte-per-domare-le-fiamme-nfnns51p Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio, a quell'ora l'impianto era chiuso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio alla Riam di Bollate: incidente o atto doloso? Il sindaco: “Non c’è allarme ma i bambini restino in classe” Notizie correlate Grosso incendio alla Riam di Bollate: i pompieri lavorano tutta la notte per domare le fiammeIl rogo non ha coinvolto il capannone di proprietà dell'azienda, che si occupa di trattamento dei rifiuti, limitandosi al materiale accumulato... Rimini, incendio al centro di preghiera musulmano: indagini in corso e allarme per un possibile atto doloso.Un incendio ha danneggiato la struttura provvisoria del centro di preghiera dei Giovani Musulmani di Rimini, in via Emilia, durante la notte tra il... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Milano, maxi incendio in un'azienda di smaltimento di rifiuti a Bollate; Grosso incendio alla Riam di Bollate: i pompieri lavorano tutta la notte per domare le fiamme; Fiamme nella notte alle porte di Milano: maxi incendio in un'azienda, 60 pompieri al lavoro; Incendio a Bollate, brucia il materiale accumulato fuori da un'azienda di smaltimento rifiuti: 60 pompieri in azione. Fiamme alla Riam di Bollate: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte, centraline Arpa per qualità ariaFiamme alla Riam di Bollate, notte di lavoro per i Vigili del fuoco e centraline Arpa per la qualità dell'aria Una lunga notte di fiamme e lavoro ... ilnotiziario.net Maxi incendio nell’azienda Riam di smaltimento rifiuti a Bollate nel Milanese: il videoUn grande incendio, scoppiato alle 21 di ieri sera, ha tenuto impegnati per tutta la notte oltre 60 vigili del fuoco ... fanpage.it