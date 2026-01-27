Anziana trovata in fin di vita in casa arrestata la badante per tentato omicidio
Una badante moldava, cittadina italiana, è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio di un’anziana trovata in fin di vita a casa. L’episodio ha portato all’intervento dei carabinieri, che hanno proceduto all’arresto dell’indagata. La vicenda sottolinea l’importanza di controlli accurati e attenzione nelle cure domiciliari.
Una badante 65enne, originaria della Moldavia ma cittadina italiana, è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. I militari sospettano che sia stata lei a colpire alla testa con un corpo contundente, l'anziana che assisteva, facendola cadere. Il tentato omicidio si sarebbe.🔗 Leggi su Anconatoday.it
