Anziana trovata in fin di vita in casa arrestata la badante per tentato omicidio

Una badante moldava, cittadina italiana, è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio di un’anziana trovata in fin di vita a casa. L’episodio ha portato all’intervento dei carabinieri, che hanno proceduto all’arresto dell’indagata. La vicenda sottolinea l’importanza di controlli accurati e attenzione nelle cure domiciliari.

