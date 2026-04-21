Inaugurazione V2X-Cybersecurity Lab a Cassino | l’eccellenza nella sicurezza informatica per l’Automotive e l’IoT

È stato inaugurato presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale il nuovo V2X-Cybersecurity Lab, dedicato alla sicurezza informatica nel settore automotive e Internet of Things. La struttura si focalizza sulla protezione dei sistemi di comunicazione tra veicoli e dispositivi connessi, con l’obiettivo di supportare ricerca e sviluppo nel campo. L'apertura rappresenta un investimento dedicato alla tecnologia e alla sicurezza digitale in ambito accademico.

L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale compie un passo decisivo nell'innovazione tecnologica con l'inaugurazione del nuovo V2X-Cybersecurity Lab. Il laboratorio, nato dalla collaborazione strategica con Cyber 4.0, Centro di Competenza Nazionale ad alta specializzazione sulla cybersecurity - soggetto attuatore PNRR M4C2-12.3), e con il supporto del MOST – Centro nazionale per la Mobilità Sostenibile, rappresenta un'infrastruttura di ricerca all'avanguardia dedicata alla sperimentazione e ai servizi per la sicurezza informatica applicata all’Automotive e alle comunicazioni vehicle-to-everything, all’Internet of Things, alle infrastrutture di ricarica e ai dispositivi connessi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Inaugurazione V2X-Cybersecurity Lab a Cassino: l’eccellenza nella sicurezza informatica per l’Automotive e l’IoT Notizie correlate Leggi anche: Olidata Cybersecurity: servizi SOC e sicurezza informatica Cybersecurity: Comelit ottiene la certificazione IASME IoT Cyber Assurance Level II per il videocitofono People Wi-Fi La sicurezza è un elemento fondante della visione Comelit, specialmente in un contesto in cui i dispositivi mobili sono sempre più esposti In un...