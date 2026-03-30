Cybersecurity |  Comelit ottiene la certificazione IASME IoT Cyber Assurance Level II per il videocitofono People Wi-Fi 

Comelit ha ricevuto la certificazione IASME IoT Cyber Assurance Level II per il videocitofono People Wi-Fi. La certificazione attesta il rispetto di specifici standard di sicurezza informatica rivolti ai dispositivi connessi. In un settore in cui i dispositivi smart sono soggetti a crescenti rischi, l'azienda ha scelto di integrare misure di protezione avanzate nei propri prodotti.

La sicurezza è un elemento fondante della visione Comelit, specialmente in un contesto in cui i dispositivi mobili sono sempre più esposti In un contesto in cui i dispositivi connessi sono sempre più esposti, la sicurezza non è solo un obiettivo, ma un elemento fondante della visione Comelit. È proprio da questo impegno che nasce il percorso che ha portato l’azienda a ottenere la certificazione internazionale IASME IoT Cyber Assurance Level II per il monitor People Wi-Fi, tra i primi videocitofoni a ottenere questo riconoscimento. “Questa certificazione rappresenta un traguardo di grande valore per Comelit” – commenta Jacopo Brambilla, Regulatory Affairs – “non solo per il livello degli standard raggiunti, ma anche perché si tratta di un percorso intrapreso volontariamente, in assenza di obblighi normativi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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