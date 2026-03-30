Olidata Cybersecurity | servizi SOC e sicurezza informatica

Una società specializzata in cybersecurity è stata recentemente costituita da una società quotata su Euronext Milan. La nuova entità si occupa di offrire servizi di sicurezza informatica e di Security Operations Center (SOC). La notizia è stata comunicata ufficialmente tramite un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli sui progetti o sulle collaborazioni.

(Adnkronos) – Olidata S.p.A., system integrator quotato su Euronext Milan, ha ufficializzato per mezzo di una nota stampa la nascita di Olidata Cybersecurity S.r.l., operazione che riflette la centralità strategica della protezione dei dati per le infrastrutture critiche e il settore mission critical. La nuova società, con sede a Roma, punta alla realizzazione e gestione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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