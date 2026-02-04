Il nuovo lungomare di San Cataldo il punto sui lavori | quasi pronta l’area parcheggio per i residen

A San Cataldo, a Bari, i lavori sul nuovo lungomare stanno per finire. La zona parcheggio di via Adriatico, di 6mila metri quadrati, è quasi pronta. Ora si aspetta solo di mettere a posto gli ultimi dettagli per consegnare l’area ai residenti e ai visitatori.

Il nuovo lungomare di San Cataldo, quartiere costiero di Bari, si avvia alla conclusione della prima fase di riqualificazione con l’area parcheggio di via Adriatico, da 6mila metri quadrati, ormai quasi completata. I lavori, in corso da mesi, sono stati avviati grazie a un accordo di comodato d’uso gratuito con l’Ente Autonomo Fiera del Levante, che ha messo a disposizione il terreno. Gli operatori hanno già terminato la pulizia del sito, verificato l’integrità dell’impianto elettrico esistente, eseguito il nuovo allaccio Enel e controllato la stabilità statica della torre del faro. Nei prossimi giorni saranno installati i nuovi corpi illuminanti, mentre entro poche settimane sarà attivato il varco di accesso e uscita per circa 160 auto, garantendo una gestione sicura e organizzata del traffico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

