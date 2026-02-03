La nuova prefetta di Lucca in visita al comando provinciale della Guardia di Finanza

Oggi Cristina Favilli, nuova prefetta di Lucca, ha fatto visita al comando provinciale della Guardia di Finanza. È stata accolta nella caserma Giacomo Puccini, dove ha incontrato i responsabili e ha visto da vicino le attività della forza in provincia. La visita serve a rafforzare il rapporto tra istituzioni e forze di sicurezza locali.

La prefetta di Lucca, Cristina Favilli, ha compiuto oggi una visita istituzionale al comando provinciale della Guardia di Finanza, ospitata nella caserma Giacomo Puccini, sede del nucleo operativo della forza in provincia. L’incontro, avvenuto nella giornata del 2 febbraio 2026, ha rappresentato il primo contatto ufficiale tra la nuova autorità di governo e le Fiamme Gialle lucchesi, in un momento di intensa collaborazione tra le istituzioni locali e le forze dell’ordine. Accolta dal colonnello Andrea Canale, comandante provinciale, la prefetta ha incontrato i vertici dei reparti operativi e una rappresentanza del personale in servizio, sottolineando l’importanza del dialogo continuo tra potere centrale e forze di polizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La nuova prefetta di Lucca in visita al comando provinciale della Guardia di Finanza Approfondimenti su Lucca GuardiaDiFinanza Il prefetto Carnevale visita il comando provinciale della guardia di finanza Il prefetto Luigi Carnevale ha fatto visita questa mattina al comando provinciale della Guardia di Finanza. Guardia di finanza, visita del comandante interregionale dell’Italia sud-occidentale al comando provinciale di Palermo La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Lucca GuardiaDiFinanza Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: online una nuova sezione dedicata; Conversano, nominato il nuovo commissario prefettizio: Angelo Caccavone (vice Prefetto di Matera); BAT, la nuova prefetta Anania: Priorità a legalità e tutela dell’ambiente; Tutela ambientale e contrasto a criminalità gli obiettivi della nuova prefetta Bat. Tutela ambientale e contrasto a criminalità gli obiettivi della nuova prefetta BatContrastare le infiltrazioni di gruppi criminali nell'economia sana e tutelare l'ambiente aggredito dallo scarico illeciti di rifiuti. (ANSA) ... ansa.it Cagliari, la nuova prefetta Paola Dessì si presenta: «Lavoriamo per una città più sicura»La zona rossa di piazza del Carmine, la malamovida, la sicurezza in città e la lotta al narcotraffico. Sono i temi affrontati dalla nuova prefetta di Cagliari Paola Dessì nella prima conferenza stampa ... unionesarda.it Altro ritiro, stamani, a Firenze, alle 6.30, di una micina, Luce, proveniente dal Sud. La piccola è stata portata alla sua nuova famiglia a Montecarlo di Lucca. Grazie a Catia, Aurora e Alfonso per il servizio. - facebook.com facebook Zucchero annuncia una nuova data a Lucca a luglio #Zucchero x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.