Una nuotatrice si prepara a percorrere da sola le acque del lago Maggiore per raccogliere fondi destinati alla Pediatria di Varese. La prova, prevista per questa primavera, coinvolge un percorso di circa 20 chilometri. L’atleta desidera sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di sostenere i servizi sanitari pediatrici della zona. La sfida si inserisce in un’iniziativa di raccolta fondi organizzata per migliorare le strutture dedicate ai bambini.

Varese, 21 aprile 2026 – Una sfida sportiva estrema che si trasforma in un progetto concreto di solidarietà a favore dei più piccoli. È questo lo spirito di “Ancora un colpo”, l’iniziativa promossa da Lara Barichella, atleta con un passato nel canottaggio agonistico, che si prepara ad affrontare la circumnavigazione del Lago Maggiore a remi, in solitaria e senza soste. In totale 120 chilometri di fatica: un’impresa ambiziosa dunque, che richiederà resistenza fisica, determinazione e preparazione tecnica, ma che va ben oltre la dimensione sportiva. Il progetto nasce infatti come sfida personale e si evolve in un’iniziativa con una forte finalità sociale: sostenere la Pediatria di Varese attraverso una raccolta fondi legata all’evento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In solitaria sul lago Maggiore: la sfida di Lara Barichella per sostenere la Pediatria di Varese

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